الجيش التركى يفرض طوقاً أمنيا حول عفرين لتضييق الخناق على المسلحين الأكراد

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قال الجيش التركي أنه قام بفرض طوّق امنى على مدينة عفرين الواقعة في شمال سوريا، والتي تعتبر بؤرة رئيسية للعملية التي تقوم تركيا ضد المسلحين الأكراد.

وأعلن الجيش في بيانه أن القوات التركية، والتابعين لها من المعارضة السورية المسلحة، قاموا بالاستيلاء على “مناطق ذات أهمية حيوية” في محيط بلدة عفرين.

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ومن ناحية أخرى قالت وحدات حماية الشعب الكردي إن القوات التركية مستمرة في عمليات القصف لكل الطرق المؤدية إلى بلدة عفرين، لكن الادعاء بتطويق المنطقة ما هو الا ادعاء كاذب .

ومن المعروف أن العملية التي تقوم بها تركيا لطرد وحدات حماية الشعب الكردية من عفرين كان قد بدأت في 20 يناير .

وقالت الحكومة التركية إن هذه العناصر التى تنتمي لحزب العمال الكردستاني الذي تحظره البلاد، والذي يقاتل من أجل استقلال الأكراد في جنوب شرق تركيا منذ عقود طويلة .

وتتبرأ وحدات حماية الشعب الكردي من أي علاقة لها بحزب العمال الكردستاني، الأمر الذى تؤكده الادارة الأمريكية التى تقدم الدعم الكامل للفصائل الكردية والمقاتلين العرب التابعين لها بالسلاح والغطاء الجوي في حربه الشرسة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

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