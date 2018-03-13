دبلوماسي: يعلن سبب زيارة رئيس وزراء الأردن إلى القاهرة اليوم

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تابع موقع مصر 365 إعلان مساعد وزير الخارجية السابق الدبلوماسي المصري “رخا أحمد حسن” حيث أرجع سبب زيارة رئيس وزراء دول الأردن الدكتور “هاني الملقي” إلى القاهرة اليوم الموافق الثلاثاء من أجل التشاور والتنسيق والتعاون فيما بين محافظة القاهرة وعمان قبيل أيام من انعقاد القمة العربية التي من المقرر أن يتم عقدها في السعودية خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشار رخا أحمد حسن أن الأزمات السياسية الإقليمية والتي يأتي على قائمتها الملف الفلسطيني والملف السوري من أهم الملفات تشغل قادة المنطقة، وأشار أن القضية الفلسطينية تعد من أهم القضايا التي توليها الدولة الأردنية والدولة المصرية أهمية كبرى.

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وأضاف أن زيارة رئيس وزراء الأردن إلى القاهرة جاءت بالتزامن مع إعلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل عقب “صفقة القرن” والتي تم مقابلها بالفرض من قبل الدولة الفلسطينية.

وأضاف رخا أحمد حسن أن الملف الأخر الذي لا يقل أهمية عن القضية الفلسطينية هي الأزمة السياسية السورية والتي تشغل هم القادة العرب وقد شغلت مناقشة تلك القضية جانب كبير من لقاء رئيس وزراء دولة الأردن مع رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي.

وأكد رئيس وزراء الأردن على أن العلاقات الدولية الثنائية بين الأردن ومصر والتبادل التجاري فيما بينها إلى جانب تعزيز المشاريع الاستثمارية سوف تكون محور هام من أجل التشاور فيه من قبل الجانبين.

ويجدر هنا الإشارة أن رئيس جمهورية مصر العربية “عبدالفتاح السيسي” قد استقبل اليوم الموافق يوم الثلاثاء “هاني الملقي” وزير الدفاع ورئيس وزراء المملكة الأردن.

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