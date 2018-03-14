أردوغان يعلن عن أمله في السيطرة على عفرين السورية مساء اليوم

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رجب طيب اردوغان رئيس دولة تركيا حيث أعرب عن أمله في سيطرة الجيش التركي وجماعات المعارضة المسلحة المتحالفة معهم على مدينة عفرين السورية بالكامل مع حلول فترة مساء اليوم الأربعاء.

وأعلن الجيش التركي أنه قد قامت بتطويق مدينة عفرين مساء أمس الموافق الثلاثاء، وأكد رجب طيب أردوغان في حديثه أن المسؤولين في الإدارة المحلية بأنقرة يقومون بإخراج المدنيين المتواجدين في عفرين السورية بسيارات حيث تم نقلهم عبر ممر خاص، في الوقت الذي تقوم فيه القوات العسكرية التركية بتحقيق تقدم كبير أمام المقاتلين الأكراد.

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