دخول قوافل المساعدات للغوطة تحت رعاية الصليب الاحمر والامم المتحدة

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شهدت منطقة الغوطة الشرقية دخول قافلة مساعدات محملة بالأغذية، والتى يسيطر عليها العناصر المسلحة في سوريا، وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الخميس إن القافلة تحتوي على 25 حافلة ,وتتجه إلى دوما، والتى تعتبر أحد أكبر البلدات في الغوطة.

وتابعت إن المساعدات ما هى إلا جزء قليل مما تحتاج إليه الأسر هناك، وقد سمح لعدد من القوافل بالدخول إلى المنطقة، بعد أن بدء هجوم قوات الحكومة السورية على المنطقة الشهر الماضي.

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وقال الهلال الأحمر السوري إن هذه القافلة تحمل ما يقرب من 340 طنا من المساعدات الغذائية والتى دخلت منطقة الغوطة الشرقية بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة.

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