فرار آلاف المدنيين من الغوطة مع تقدم القوات الحكومية

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شهدت الغوطة الشرقية فرار آلاف من المدنيين مع تقدم القوات الحكومية نحو المناطق المحاصرة، وأعلن التلفزيون الرسمي السوري أن آلاف من الرجال والنساء والأطفال يغادرون المنطقة التي تشهد الاشتباكات العنيفة وبث التلفزيون عدد من المقاطع المصورة للنازحين وبالأخص في الأماكن التى تقع تحت القصف المستمر والعنيف مثل حمورية .

وتعتبر هذه أكبر عملية فرار من المنطقة منذ أن حاصرتها القوات الحكومية والقوات التابعة للجيش السورى ضمن عملية تصعيد عسكري تهدف إلى استعادة المنطقة التى تقع على مقربة من العاصمة دمشق.

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وفى نفس الوقت، دخلت نحو 25 شاحنة الى منطقة دوما المحاصرة سعياً ,واء إيصال المعونات الغذائية للسكان المحاصرين، وأكدت الجمعية الدولية للصليب الأحمر أن هذه المعونات ما هي إلا جزء ضئيل من كم المعونات المطلوبة بشكل عاجل لما يقرب من 400 ألف مدني يتواجدون داخل الغوطة الشرقية.

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