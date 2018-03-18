وزير خارجية الإمارات يعلن قائلا مصر تعافت ونراها بلداً أصيلاً وشامخاً

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنا وزير خارجية دولة الإمارات العربية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حيث أعلن قائلاً “هناك العديد من الفرص تواجهنا، مثلما تواجهنا تحديات”، وأكد أن من أكبر تلك الفرص والتي أوضح أنها العلاقة الدولية المتينة بين كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات.

وأضاف وزير خارجية الإمارات في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمشاركة وزير خارجية مصر سامح شكري أن العلاقة الدولية بين مصر والإمارات تزداد قوة وتمثل حياة أكثر توسع في إمكانيات تلك الشعوب وفرص تلك الدول وشعوبها في المنطقة العربية.

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وأكد أن جمهورية مصر العربية قد تعافت من أزمة لم تكن صعبة عليها وحدها بل كانت صعبة على كل محبيها، وشدد أن دولة الإمارات العربية ترى جمهورية مصر العربية اليوم البلد الأصيل الشامخ الذي يجب الاستقرار والخير لمحيطه وللمحيط العربي بأسره.

وأضاف الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان قائلاً ” التحديات التي تواجهنا ليست فقط في الدول العربية، لكن أيضًا من غير العرب في المحيط العربي، سواء من قبل إيران وإسرائيل أو تركيا، فالاعتداء على المصالح العربية والتدخل في الشأن العربي يتطلب أن نعمل بقوة وعزم لمواجهته، للاستفادة من الثقة المتبادلة بين شعوبنا وقيادتنا وتوسيع هذه الإمكانيات لتكون أكثر ازدهارا لنا جميعًا”.

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