وزير خارجية مصر: موقف الدول الأربع من قطر لم يتغير حتى الآن

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها وزير خارجية الدولة المصرية سامح شكري حيث أعلن قائلاً أن موقف الدول الأربعة المتمثلة في كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والإمارات والبحرين من قطر في إعلان القاهرة والإعلان الصادر في البحرين لم يتغير في الوقت الراهن.

وأضاف قائلاً “حيث كان ومازال موقفهم واضح في التمسك بالمشاغل والقضايا الثلاثة عشر التي يجب التعامل معها تحقيقاً لعدم التدخل في شؤونهم الداخلية وحماية الأمن القومي العربي من المخاطر المرتبطة بانتشار الإرهاب وتمويل تنظيماته”.

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وأكد سامح شكري خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده مع وزير خارجية دولة الإمارات اليوم الموافق الثامن عشر من شهر مارس الجاري لعام 2018 وأضاف أنه يجب أن نتهج الدول القطرية سياسات وتعاملات دولية تعد جدية مع تلك المشاغل والتأثيرات السلبية اليت ترتبت على تلك السياسات التي اتخذتها الدول العربية الأربعة.

أوضح سامح شكري أنه ليس هناك أي تحديد عن مواعيد عقد اجتماعات مرتبطة بهذا الشأن في القريب العاجل، وأشار أن هناك مشاورات في الأمر ولكنها لا تأخذ حيز كبير في إطار الموضوعات العديد التي يتم تناولها في إطار العلاقة الثنائية والأوضاع الدولية والإقليمية.

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