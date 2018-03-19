تعرف على حقيقة ترشح نجل الرئيس معمر القذافي لرئاسة ليبيا

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تحدث الإعلامي الليبي “باسم الصول” وهو من الأشخاص المقربين لعائلة الرئيس الليبي الراحل “معمر القذافي”، عن خبر ترشح نجله “سيف الإسلام” فى الانتخابات الرئاسية الليبية القادمة، هذا خلال حضوره مؤتمر صحفي من تونس صباح اليوم الموافق الإثنين 19 مارس 2018، مؤكداً خلال حديثه أن “نجل الرئيس الراحل “سيف الاسلام” مرشح لرئاسة ليبيا وأن هذا الأمر لاجدال فيه”.

كما أكد “الصول” خلال تصريحٍ له لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أنه لا يوجد أي شك في ترشح سبف الإسلام رئيساً ل ليبيا، وأن هذا الخبر محسوم، كما أشار إلى أن “سيف الإسلام” لن يتحدث خلال هذا المؤتمر، ولكن من يتحدث هو “أيمن بوراس” الذي يشغل منصب مسؤول ملف الإصلاح ببرنامج “سيف الإسلام” الإنتخابي.

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وقد نشرت بوابة إفريقيا الإخبارية، أن “بوراس” يصدر تصريحات مهمة جداً وموثوق فيها، لكونها صادرة من عائلة القذافي، وسوف يتم خلال المؤتمر المنعقد اليوم تسليط الضوء على البرنامج الإصلاحي القادم لنجل الرئيس الراحل “معمر القذافي”.

وأكدت مصادر حقوقية ليبية مشاركة في المؤتمر الصحفي، أن المؤتمر سوف يتناول رؤية “سيف الإسلام” لآليات تفعيل المصالحة الوطنية الشاملة في المنطقة الليبية، حتى يتم تجاوز هذه الأزمة، بالإضافة إلى تناول آخر المستجدات التي تشهدها المنطقة الليبية.

من جهة أخرى نشرت البوابة الليبية الإخبارية، أن ملف ملاحقة “سيف الإسلام” من قبل محكمة الجنايات الدولية، والذي سوف يتم مناقشته خلال المؤتمر الصحفي.

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