نجل القذافي يطمح في الترشح لرئاسة ليبيا لإنقاذ البلاد وإعادة إعمارها

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها المكلف بالبرنامج الإصلاحي والسياسي لسيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي “أيمن بوراس” حيث أعلن خلال التصريحات الصحفية اليوم الموافق يوم الاثنين التاسع عشر من شهر مارس الجاري في العاصمة التونسية حول ترشح سيف الإسلام القذافي لانتخابات الرئاسة الليبية القادمة.

وأكد “أيمن بوراس” أن سيف الإسلام معمر القذافي قد رغب في الترشح للانتخابات الرئاسة القادمة من أجل إعادة إعمار ليبيا وإنقاذها وليس من أجل الطموح للحصول على السلطة بمفهومها التقليدي.

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وشدد على أن أيادي نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي ممتدة بالخير إلى ليبيا محلياً وإلى جميع الدول الإقليمية والعالمية، وأكد أن برنامج سيف الإسلام القذافي يتضمن رؤية أمنية وسياسة واجتماعي كاملة للدولة الليبية.

وأكد على أن الهدف من الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة للدولة الليبية هو محاولة إنقاذ الدولة، وأن يكون لليبيا حكومة واحدة ورئيس واحد، وأضاف أيمن أبو راس أن سيف الإسلام حر طليق ومتواجد حالياً داخل الدولة الليبية وسوف يظهر في القريب العاجل إلى الشعب الليبي.

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