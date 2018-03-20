مجلس الشورى السعودي يرفض التوصية المطالبة بتمديد وقت رفع أذان العشاء

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تابع موقع مصر 365 إعلان مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية عن رفضه خلال جلسة اليوم الموافق الثلاثاء العشرين من شهر مارس الجاري لعام 2018 على التوصية التي طالبت بتمديد وقت رفع أذان العشاء وإقامة الصلاة إلى ساعتين بعد “أذان المغرب” طوال أيام العام.

وقد طالب مجلس الشورى من وزارة الشؤون الإسلامية إلى حث المحسنين عند التقدم من أجل إقامة الجوامع والمساجد على التأكد على تأدية أعمالهم على الوجه المطلوب، والعمل على تفعيل “الصندوق الوقفي للمساجد” إلى جانب العمل على تطوير رقابتها على منسوبي الجوامع والمساجد من أجل التأكد من تأدية أعمالهم على الوجه الأمثل.

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وشدد مجلس الشورى على “الهيئة العامة للإحصاء” على العمل من أجل إصدار إحصائيات موحدة من أجل التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والعمل على تسريع تطبيق مبادرة برنامج البيانات الإحصائيات “مرصد”.

وطالب بضرورة العمل على وضع آلية تضمن انسياب الإحصاءات الرسمية على الهيئة بالآنية والشمولية المطلوبة، والعمل على تنظيم مسألة نوعية المعلومات وخصوصيتها والعمل على تحديد معايير محددة لها بين الهيئة والجهات الأخرى الدولية والمحلية.

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