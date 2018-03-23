أنور قرقاش: قطر تدين نفسها بدعمها للتطرف والإرهاب

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات الدكتور “أنور قرقاش” حيث أعلن أن دولة قطر تؤكد الأدلة التي تم توجيهها ضدها بإن الدولة القطرية داعمة للإرهاب والذي يعد هو جوهر أزمتها الحالية مع دول الخليج العربي.

وجاءت تصريحات وزير الدولة للشؤون الخارجية لدولة الإمارات عبر نشر تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حيث أعلن التالي “أصدرت وزارة الداخلية القطرية قائمة للإرهاب تضمن تسعة عشر شخصاً وثمان كيانات، وقد تضمن القائمة عشرة أشخاص ممن تم إدراجهم سابقاً في القوائم الثلاثة التي تم إصدارها من قبل الدول المقاطعة، بعيداً عن المكابرة قطر تؤكد الأدلة ضدها، وأن دعمها للتطرف والإرهاب جوهر أزمتها”.

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ويجدر هنا الإشارة أن دولة قطر قد قامت بتوقيع خلال شهر يوليو للعام السابق 2017 مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية تتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب والتطرف على هامش الزيارة الخليجية لريكس تيلرسون وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السابق.

وتأتي ذلك بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين قطر وبين دول الخليج العربي وهم المملكة العربية السعودية ودولة البحرين، وجمهورية مصر العربية، والإمارات خلال شهر يونيو السابق لعام 2017 إلى جانب إغلاق جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية مع قطر، على ِأثر اتهام الدولة القطرية بدعم وتمويل التطرف والإرهاب.

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