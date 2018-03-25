النائب العام القطرى: دول المقاطعة طلبت منا الانسحاب من تنظيم كأس العالم 2022

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قال “علي بن فطيس المري” النائب العام القطري، أن دول المقاطعة مع قطر، السعودية والإمارات ومصر والبحرين، طلبت من قطر التخلي عن تنظيم كأس العالم 2022 حتى تقرر الدول رفع “الحصار” عنها.

وأضاف “بن فطيس ” في تصريحات اعلامية : “ان دول الحصار طلبوا من قطر الانسحاب من تنظيم كأس العالم فى مقابل رفع الحصار عنها”.

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وتابع النائب العام القطري: “ان الجنرال المسؤول عن ادارة شرطة الإمارات كرر فى أكثر من مناسبة أن على قطر الانسحاب من تنظيم كأس العالم اذا كانت تريد أن يرفع الحظر عنها” وفقا لما جاء فى حديثه .

وكان نائب رئيس شرطة دبي ” ضاحي خلفان” قد صرح في إحدى تغريداته عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “قلت إن قطر تتعمد اختلاق أزمة وتدعي أنها تعانى حصارا حتى تتخلص من أعباء ومشكلات الإنشاءات الرياضية التى يتكلف بنائها اموالا طائلة ومن ثم يتم نقل المونديال ولهذا السبب فهى تفتعل الأزمة الحالية، كان هذا تحليلي الشخصي والذى من المحتمل ان يكون قريبا من الحقيقة الى حد كبير ولذلك علينا ان ننتظر، وكان قد سبق لي مرارا وتكرارا أن قلت إن حسابي هذا يعبر عن رأيي الشخصي والذى لا يمثل أي جهة أو طرف آخر”.

ومن المعروف ان قطر تستعد لتنظيم بطولة كأس العالم 2022 على أراضيها، وبهذا التنظيم تكون هى الدولة الأولى التي تستضيف هذا العرس الكروى في الشرق الأوسط.