هجوم حوثي يستهدف المملكة بالصواريخ باليستية ويسفر عن استشهاد مصري

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تابع موقع مصر 365 إعلان وسائل الإعلام في المملكة العربية السعودية عن قيام قوات الدفاع الجوية قد اعترضت اليوم الموافق الاثنين السادس والعشرين من شهر مارس الجاري لعام 2018 “صواريخ باليستية” قد تم إطلاقها من قبل “حركة تمرد الحوثي” داخل أراضي دولة اليمن.

وقدح أعلنت صحيفة سبق السعودية أن الصواريخ الباليستية قد تم إطلاقها في اتجاه حدود المملكة العربية السعودية وقد جرى وجود آثار تدميرية لتلك النوعية من الصواريخ في العاصمة السعودية الرياض وكذلك بمنطقة جازان.

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وقد أعلنت القناة السعودية الإخبارية أن الصاروخ الأول في العاصمة السعودية الرياض لم يسفر عن وقوع أي إضرار أو إصابات، وقد نقلت “صحيفة الشرق الأوسط السعودية” عن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي تصريحاته بأن هناك ثلاثة صواريخ قد تم إطلاقها باتجاه العاصمة السعودية الرياض والثاني قد أصاب جازان وواحد في اتجاه “خميس مشيط” وواحد أخرى باتجاه منطقة نجران.

وأضاف أن الصواريخ الباليستية قد تم إطلاقها بطريقة عشوائية استهدت المناطق المأهولة بالسكان، وأوضح أنه قد تم اعتراض الصواريخ وتدميرها من قبل “قوات الدفاع الجوي الملكي بالسعودية”.

وأعلن العقيد الركن تركي المالكي أن سقوط الصواريخ قد أسفر عن تناثر الشظايا على بعض من الأحياء السكنية والتي أسفرت عن استشهاد مقيم من “الجالية المصرية بالسعودية، إصابة عدد من المصريين الأخريين إلى جانب إحداث العديد من الإضرار المادية لعدد من الأعيان بالمناطق السكنية.

وقد قامت جماعة أنصار الله التابعة للحوثيين عن قيام قواتها بتنفيذ ضربات بالستية واسعة على أهداف بالمملكة العربية السعودية ومن بينها “مطار الملك خالد الدولي” القائم في مدينة الرياض، ومطار نجران، وقاعدة جيزان، وأهداف أخرى بمنطقة صواريخ بدر، ومطار أبها الإقليمي بعسير إلى جانب استهداف مناطق أخرى في العمق بالمملكة العربية السعودية”.

وقد أطلق الحوثيين بيان صادر عنها جاء فيه التالي “إن القوة الصاروخية دشنت العام الرابع بضربات باليستية واسعة باسم عملية الشهيد أبو عقيل وفاء لوعد القائد”، وقد زعمت القوات التابعة لحركة تمرد الحوثي أن جميع الصواريخ الباليستية التي تم إطلاقها على السعودية قد أصابت الأهداف المرجوة منها.

ويجدر هنا الإشارة أن ذلك الهجوم الصاروخي الواسع المدى قد تم بالتزامن الذكرى الثالثة من لاطلاق عمليات التحالف العربي تحت قيادة المملكة ضد الحوثيين وأنصارهم من أجل دعم الدولة اليمنية المعترف بها من الناحية الدولية والتابعة إلى الرئيس “عبدربه منصور هادي”.

وقد قام العديد من رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عبر “تويتر” بنشر العديد من مقاطع الفيديو المصورة وأعلنوا أنها تظهر عملية إطلاق الصواريخ في العاصمة السعودية بالرياض بواسطة قوات الدفاع الجوية السعودية.

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