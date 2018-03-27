طيران أبو ظبي: مقاتلتان قطريتان تقتربان بصورة خطيرة من طائرتين إماراتيتين

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أعربت هيئة الطيران الإماراتية أسفها الشديد وذلك لاقتراب مقاتلتين قطريتين، في ظهيرة اليوم بشكل خطير يهدد أمن طائرتين مدنيتين تتبعان دولة الإمارات العربية، بالمجال الدولي، والذي يقع تحت إدارة البحرين.

كما أكدت الهيئة أن اقتراب المقاتلتين القطريتين، قد أدى إلى دفع قائد إحدى الطائرتين لإجراء مناورة ليتفادى عملية الاصطدام بالمقاتلتين القطريتين.

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كما أكدت الهيئة خلال تصريح عبر وكالة أنباء الإمارات “وام” أن هذا الأمر تكرر مراراً، حيث تم رفع شكوى بذلك الأمر إلى منظمة الطيران المدني الدولي.

كما أشارت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية أنها تستنكر هذه التصرفات نحو الحركة المدنية، والتي تتبع مسارات مدنية محددة ومعروفة قِبل منظمة الطيران المدني الدولي، وأنها تؤكد كثيراً على حق الدولة فى كافة القوانين ضد هذا الأسلوب الغير مسؤول.

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