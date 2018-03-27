السفير المصري والملحق العسكري بالسعودية يزوران المصابين في حادث سقوط صاروخ حوثي

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قام “ناصر حمدي” الذي يشغل منصب السفير المصري بالرياض، وبصحبته الملحق العسكري بالرياض السفير “هاني صلاح” والعميد أركان حرب إيهاب الشيخ، وعدد من الصحفيين المصريين المقيمين بالسعودية، بزيارة المصريين المصابين في حادث إطلاق صاروخ من جماعة الحوثيون على مدينة الرياض، كما استشهد لاخلال هذا الحادث مواطن مصري يدعى “عبد المطلب أحمد حسين” ومهنته سائق.

وأكد السفير المصري بالرياض، أن مصر تستنكر إطلاق جماعة الحوثي سبعة صواريخ بالستية لاستهداف عدة أماكن بالمملكة العربية السعودية.

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كما عبر عن إدانة هذا الحادث اللعين، وأن الحكومة المصرية رافضة لهذا الحادث الذي وصفته ب الجبان، وأن مصر تدعم المملكة العربية السعودية وتقف بجوارها أمام هذا الإرهاب الغاشم، ومؤيده لجميع القرارات التي تتخذها السعودية، للرد على هذا العمل الإرهابي لكي تحافظ على أمن وسلامة أراضيها.

كما أكد السفير المصري بالرياض، أنه قد تحدث مع المصابين وتأكد أنهم يتلقون الرعاية الصحية الكاملة، في مدينة الملك سعود الطبية.

ومن جهة أخرى، أكد المصابين المصريين أنهم يتلقون الخدمات الطبية على أحسن وجه، وأن الجانب السعودي يقدم لهم الدعم الصحي والمعنوي على أحسن وجه.

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