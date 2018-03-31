تضامناً مع الشعب الفلسطيني تصدر هاشتاج “مسيرة العودة الكبرى” قائمة تويتر

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تابع موقع مصر 365 تصدر هاشتاج تم إطلاقه تحت عنوان “مسيرة العودة الكبرى” ترند القائمة الخاص بأكثر الهاشتاجات تداولاً عبر موقع “تويتر” في ذكرى الاحتفال بيوم الأرض أمس الموافق يوم الجمعة.

وقد تفاعل عدد كبير من المشاهير ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وتم إطلاق آلاف من التغريدات مع تنظيم مسيرات احتجاجية تحت عنوان “مسيرة العودة” قرب الحدود بين الأراضي المحتلة وقطاع غزة.

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وقد أعرب العديد على تضامنهم مع الشعب الفلسطيني معبرين عن حقهم في استرداد أرضهم وحقوقهم، وقد تم تداول نشاط التواصل الاجتماعي مجموعة من الهاشتاجات مثل “يوم الأرض الفلسطيني، وثائرون فلسطينيون، وأنا راجع”.

كما تم تداول العديد من الصور بالإضافة إلى مقاطع الفيديوهات للمواجهات بين قوات الاحتلال وبين الفلسطينيين، وقد قام عدد من الفلسطينيين بتنظيم مسيرات قرب الحدود لكن القوات الإسرائيلية واجهته بالقوة عن طريق قصف المحتجين بالغاز من طائرات بدون طيار.

وقد استشهد ما يزيد عن خمسة عشر فلسطيني في المواجهات الأخيرة، فيما أعلن “الهلال الأحمر الفلسطيني” عن الإحصائية عن عدد المصابين الذين تجاوز عددهم ثلاثمائة وخمسين فلسطيني من المشاركين في المظاهرات وتم إصابتهم من قبل قوات الاحتلال الفلسطينية في المواجهات التي تم قرب الحدود بقطاع غزة.

وقد أعلنت المستشفيات القائمة في قطاع غزة في الشمال على ضرورة التبرع بالدم لصالح المصابين والجرحى في المواجهات الدائرة مع قوات الاحتلال الفلسطيني على الحدود الشرقية من قطاع غزة.

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