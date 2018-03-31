السفير العراقي: منع الطائرة المصرية من الهبوط له أسباب مالية

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها السفير العراقي بالقاهرة “حبيب محمد الصدر” حيث أعلن أن الحديث المتداول حول منع طائرة تابعة إلى الدولة المصرية من الإقلاع أو الهبوط إلى العاصمة العراقية بغداد تم نفيه من قبل السلطات العراقية المسؤولة عن الطيران المدني.

وتابع أن ما حدث مع الطائرة المصرية له علاقة بمستحقات مالية وليس له أي أبعاد سياسية بين الدولة المصرية ودول العراق، وأكد أن الطائرة قد تم السماح لها بالهبوط من قبل سلطة الطيران المدني العراقي، وأكد ما تم أن السلطة العراقية قد طالبت بمستحقاتها من “شركة النيل المصرية” حيث أن الشركة المصرية مدانة بالعديد من المستحقات المالية إلى سلطة الطيران المدني العراقي.

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وقد تم تسديد جزء من تلك المستحقات ليتم بعدها إقلاع الطائرة بشكلها الاعتيادي، ويجدر هنا الإشارة أن بعض من وسائل الإعلام قد قامت بتداول بعض من الأخبار التي تؤكد على منع طائرة تابعة للدولة المصرية من الهبوط في مطار بغداد.

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