المندوب الفلسطيني يطالب الجامعة العربية بعقد اجتماع طارئ لمواجهة جرائم الاحتلال

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تابع موقع مصر 365 إعلان أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية الدكتور طارق فهمي إن الطلب الذي تقدم به المندوب الفلسطيني الدائم بجامعة الدول العربية السفير دياب اللوح من أجل عقد اجتماع طارئ وعاجل من قبل الجامعة على مستوى مندوبها يتماشى مع موقف الدولة الفلسطينية الراهن من أجل التحقيق في التجاوزات التي تتم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقد أضاف الدكتور طارق فهمي قائلاُ “إن التحرك الآن من قبل جامعة الدول العربية مهم من أجل اتخاذ موقف عربي جامع، وهذا هو الهدف من انعقاد الاجتماع العاجل للتنسيق بينهما”، وقد أوضح أن طلب السفير الفلسطيني سوف يلقى قبولاً من جميع مندوبي الدول العربية داخل الجامعة.

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ويجدر هنا الإشارة أن المندوب الدائم لجامعة الدول العربية والسفير الفلسطيني بالقاهرة السفير دياب اللوح قد طالب بناء على التعليمات الصادرة عن وزير الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطيني “رياض المالكي” والرئيس محمود عباس أبومازن قد طالب بعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية من أجل بحث جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المتظاهرين السلميين من أبناء فلسطيني في قطاع غزة.

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