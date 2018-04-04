إيران تطالب من تركيا تسليم عفرين إلى الجيش السوري

Advertisements

تابع موقع مصر 356 مطالبة رئيس إيران حسن روحاني من رجب طيب أردوغان الرئيس التركي بتسليم منطقة عفرين إلى الجيش السوري، بحسب ما تم الإعلان عنه من قبل “قناة روسيا اليوم” وقد تم نقل التلفزيون الحكومي التركي عن حسن روحاني خلال القمة الثلاثية التي تم عقدها مع الرئيس الروسي والرئيس التركي في العاصمة التركية.

وقد شهدت القمة الثلاثية أن منطقة عفرين السورية تهد من أحداث لا يمكن أن تفيد الدولة السورية من دون احترام سيادتها على أراضيها ولهذا لابد ان تسلم السيطرة على عفرين إلى الجيش السوري، وأكد حسن روحاني أن الأزمة السياسية السورية لا يمكن أن يتم حلها عسكرياً إلا بعد ن يتم فرض حلول من الخارج ومن الضروري خلال الفترة الراهنة استمرار المحادثات السياسية حيث أنها تمثل من الأهمية دور بالغ والذي تقوم به الدولة الثلاثة حول تسوية الأزمة السياسية السورية.

Advertisements

وقد أعلن حسن روحاني عن رفضه إلى المحاولات التي تقوم بها بعض القوى الأجنبية من أجل تقسيم الأراضي السورية، وأكد أن تواجد القوات على الأراضي السورية دون أن يتم السماح به من دمشق يعد أمر غير قانوني.

ويجدر هنا الإشارة أن إعلام الدولة التركية قد تجاهل جميع التصريحات التي أدلى بها الرئيس الإيراني حسن روحاني أثناء تغطيته القمة الثلاثية، كما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن القمة الثلاثية القادمة سوف يتم عقدها في طهران العاصمة الإيرانية ولم يتم تحديد موعد عقدها.

أقرا المزيد ترامب يعلن لا نخوض حرب تجارية مع الدولة الصينية