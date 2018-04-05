إرسال مساعدات إنسانية مصرية تبلغ 10 طن أدوية لمساعدة الشعب اليمني

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تابع موقع مصر 365 قيام الدولة المصرية اليوم الموافق يوم الخميس الخامس من شهر أبريل الجاري لعام 2018 بتوجيه شحنة أولى من “المساعدات الإنسانية” والتي تم توجيهها إلى الشعب اليمني، والتي سوف يتم إرسالها عبر شاحنتين مكونة من عشرة أطنان من الأمصال والأدوية والمستلزمات الطبية تضامناً مع الدولة اليمنية وتنفيذاً للتوجيهات الصادرة عن رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي.

وقد أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبوزيد بأن الوزارة قد قامت بالتنسيق والتعاون مع “وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الصحة والسكان, والهلال الأحمر المصري” بإعداد وتوجيه مساعدات إنسانية التي سوف يتم إرسالها الشحنة الأولى منها يوم السادس من شهر أبريل الجاري، والشحنة الثانية سوف يتم إرسالها يوم التاسع من شهر أبريل.

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وقد شارك في إجراءات إرسال المساعدات الإنسانية مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية السفير محد البدري، ووزير الصحة اليمني السيد ناصر محسن ناصر باعوم، والسفير اليمني بالقاهرة السيد محمد علي مارم بحضور ممثلين عن باقي الوزارات والجهات المعنية في الحكومة المصرية.

وقد أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أن سفير الدولة المصرية بالرياض السفير ناصر حمدي وهو غير مقيم في الدولة اليمنية سوف يقوم باستقبال المساعدات الإنسانية في الرياض ليتم تسليمها إلى “مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية” تمهيداً إلى نقلها إلى دولة اليمن.

وقد سبق للدولة المصرية أن قامت بإرسال شحنات إنسانية إلى دولة اليمن في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين الدولة اليمنية والدولة المصرية وإيماناً منها على أهمية مساندة الشعب اليمني في محنته الحالية.

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