عاطف الطراونة: علينا تجاوز الخلافات العربية وتعظيم لغة الحوار

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس مجلس النواب الأردني المهندس “عاطف الطراونة” عن دعم القضية الفلسطينية من الجانب الأردني يأتي من منطلق الوصاية الهاشمية والمصير التاريخي والدفاع عن المقدسات الإسلامية، ودعا إلى ضرورة توحيد الموقف العربي من أجل تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني.

وجاءت تلك التصريحات خلال مشاركة المهندس عاطف الطراونة في فعاليات المؤتمر رقم 27 للاتحاد البرلماني العربي بالقاعة الرئيسية لمجلس النواب، وقد أكد على ضرورة أن تتم معالجة الأزمة الإنسانية القائمة خلال الوقت الراهن داخل قطاع غزة، وأشار إلى ضرورة استمرار النهج الهادف إلى تنكر حقوق الدولة الفلسطينية يؤدي إلى زيادة الروح الانتقامية لدى الأجيال القادمة ويؤدي إلى تبرعم التطرف.

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وقد أوضح رئيس مجلس النواب الأردني إلى تأكيده على ضرورة العمل على إيجاد حل سياسي وحوار داخلي في الدولة السورية من أجل حل الأزمة السورية السياسية بعيداً عن أي تدخل خارجي، وأضاف أنه ليس من مصلحة الشعوب العربية تفكك الدولة السورية.

وأكد على ضرورة العمل على تجاوز أي خلافات عربية والعمل على تعظيم لغة الحوار، حيث ان المصير العربي واحد والمصلحة مشتركة وبالتالي علينا أن نتوحد لمواجهة أي تدخل خارجي في شؤون المنطقة العربية.

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