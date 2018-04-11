الإعلام الجزائري يعلن ارتفاع عدد قتلى حادث تحطم الطائرة العسكرية إلى 257

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تابع موقع مصر 365 إعلان التلفزيون الجزائري الرسمي عن ارتفاع عدد القتلى في حادث تحطم الطائرة العسكرية التابعة لدولة الجزائر والتي وقعت اليوم الموافق الأربعاء الحادي عشر من شهر إبريل الجاري لعام 2018 حيث ارتفع عدد القتلى إلى مائتين وسبعة وخمسين قتيلاً.

وقد سقطت الطائرة العسكرية التابعة إلى دولة الجزائر في أحد الحقول بعد أن أقلعت بفترة قصيرة من مطار “بوفاريك” القائم في جنوب غرب العاصمة الجزائرية، وقد أسفر الحادث إلى وقوع عدد كبير من القتلى والذين بلغ عددهم مائتين وسبعة وخمسين قتيلاً بحسب ما تم الإعلان عنه من مصادر الإعلام التابعة للجزائر.

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