الأمين العام للجامعة العربية يستعرض آخر مستجدات الوضع فى سوريا

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ناقش الأمين العام لجامعة الدول العربية “أحمد أبو الغيط” خلال اللقاء الذي جمعه اليوم الخميس في الرياض مع مبعوث الأمم المتحدة المعني بالأزمة في سوريا “ستافان دي ميستورا”، مستجدات الوضع في سوريا .

وقال الوزير المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية “محمود عفيفي”، بأن أبو الغيط تقابل مع “دي مستورا” على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب في العاصمة السعودية الرياض في إطار التحضيرات الجارية للقمة العربية التاسعة والعشرين مع “ستافان دي ميستورا” مبعوث الأمم المتحدة المعني بالأزمة في سوريا وتبادلوا وجهات النظر فيما يتعلق بالمستجدات التي طرأت على الوضع في سوريا.

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وأشار “عفيفي” الى أن “أبو الغيط” استمع إلى نتائج الاتصالات التي أجراها المبعوث الأممي مع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية فيما يتعلق باستئناف عملية المفاوضات السياسية بين الأطراف السورية في جنيف وبإشراف من الأمم المتحدة ، إلى جانب تقييمه التصعيدات الأخيرة للأزمة على المستوى السياسي والعسكري والميداني.

وأكد “عفيفي” على حرص “أبو الغيط” لتجديد مواقف الجامعة العربية نحو الأزمة في سوريا، موضحاً أن الأولوية ستبقى للحفاظ على أرواح أبناء الشعب السوري وعلى الوحدة الإقليمية للأرض السورية بما يحقق التسوية السلمية للأزمة ويضمن توقف الأطراف الخارجية عن القيام بأعمال عسكرية لن يأتى من ورائها سوى تعقيد الأمر، وشدد على ضرورة المساندة القوية للجامعة لجهود المبعوث الأممي في البحث عن تسوية سياسية للأزمة، مع ضرورة العمل على توحيد جهود المعارضة السورية.

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