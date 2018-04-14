أول رد عسكري من الجيش السوري على الضربات الأمريكية في سوريا

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اعلنت وسائل اعلام سورية صباح اليوم السبت الموافق 14 أبريل 2018، ان القوات السورية تستهدف طائرات بدون طيار ومراكز تتبع امريكيه وبريطانيه داخل الأراضي السورية، وذلك ردا على الغارات التي قامت بها أمريكا وبريطانيا وفرنسا بداية من فجر اليوم على منشات سوريه عسكريه هامه.

الجدير بالذكر ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد أعلن في الساعات الاولى من صباح اليوم عن بدء عملية عسكرية موسعة داخل سوريا، بمشاركة كل من بريطانيا وفرنسا.

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جاء هذا الهجوم ردا على الهجوم الكيماوي من قبل قوات الأسد على المدنيين في مدينة دوما السورية في نهاية الأسبوع الماضي.

و صرح الرئيس الأمريكي “ترامب” خلال كلمته التي ألقاها في البيت الابيض “ان عملية ضرب سوريا “نظام بشار” جارية الآن بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا.”