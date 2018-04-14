شاهد بالفيديو.. لحظة انطلاق الطائرات الفرنسية للمشاركة في ضرب سوريا

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بثت الصفحة الرسمية لقصر الإليزيه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لقطات للحظة الأولى لانطلاق الطائرات الحربية الفرنسية للمشاركة في العمليات الجارية في سوريا ضد نظام بشار الأسد في سوريا.

واعلنت وكالة انباء سوريا الرسميه ان الدفاع الجوي السوري يتصدى للعدوان الثلاثي الغاشم على سوريا.

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الجدير بالذكر ان الرئيس الامريكي “دونالد ترامب” أثناء كلمته في البيت الأبيض، قال “إن الولايات المتحدة توجه ضربة عسكرية دقيقة ومحددة الأهداف في سوريا، وأضاف “ترامب” أنه يجب ردع الاسلحه الكيماويه لافتاً ان بلاده وفرنسا وبريطانيا سوف تستخدم كل الوسائل الممكنة لمنع السلاح الكيماوي.

الجدير بالذكر ايضا ان الضربات الجارية على سوريا جاءت ردا على الهجوم الكيماوي المزعوم في نهاية الأسبوع الماضي على مدينة دوما السورية خارج دمشق.

Décollage, cette nuit, des forces armées françaises qui interviennent contre l’arsenal chimique clandestin du régime syrien. Déclaration du Président de la République @EmmanuelMacron : https://t.co/HNSK0FmZIO pic.twitter.com/DEAW7R50aC — Élysée (@Elysee) April 14, 2018