التلفزيون السوري ينشر لحظة دخول القوات الأمنية إلى قرية الدوما لأول مرة

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تابع موقع مصر 365 عرض وسائل الإعلام السورية لحظات وصول “قوات الأمن الداخلي” التابعة إلى الدولة السورية إلى مدينة الدوما في المرة الأولى لها، وقد تم استكمال العملية الأمنية الهادفة إلى التطهير من العناصر المتطرفة والإرهابية.

وقد قام التليفزيون السوري برصد لحظات دخول وحدات الأمن الداخلي إلى المدينة السورية الدوما وهم يحملون الإعلام السورية ليتم بعد ذلك خروج الحافلات الإرهابية في إطار العملية الأمنية التي تستهدف بها الدولة السورية تطهير الدوما من العناصر المتطرفة والإرهابية تبعاً لما تم بثه عبر التليفزيون السوري.

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