ردود فعل عالمية على العدوان الأمريكي على سوريا.. وسخرية من رواد الفيسبوك

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بعد تعرض الدولة السورية للعدوان الثلاثي من قبل الجيش الأمريكي والبريطاني والفرنسي ازدادت التعبيرات على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) والتي تخص نتائج هذا الحدث.

فيما أدانت وزارة خارجية إيران هجوم الدول الثلاث على العديد من المواقع السورية، فيما حذرت بالبيان الذي أصدرته وكالة انباء ايران “فارس” والذي تم وروده اليوم السبت الموافق 14 من أبريل، من النتائج المترتبة على هذه الهجمات إقليميًا وعالميًا.

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فيما دعت الدولة الإيرانية المنظمات والمؤسسات الدولية إلى ادانة هذا العدوان الفاشل والتحرك ضد سلوك الفوضى الدولي بالعالم.

وفي نفس السياق أدانت كوبا ما وصفته بعدوان الثلاثي الأمريكي اللندني الباريسي على سوريا، صباح اليوم، واعتبرت هذا الهجوم انتهاك سافر للقوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة.

ومن اهم التعبيرات الساخرة التي تداولها المتابعين على موقع الواصل الاجتماعي ما يلي:-