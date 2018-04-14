السوريين بشوارع دمشق يردون على العدوان الثلاثي الذي وقع صباح اليوم

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تابع موقع مصر 365 خروج الشعب السوري إلى جميع شوارع دمشق بعد تعرض الدولة السورية للعدوان الثلاثي من قبل كلا من بريطانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية والتي قد استهدفت بعض من المراكز البحثية ومخازن الأسلحة.

وقد رفع جميع المواطنين الإعلان الروسية والسورية من أجل التأكيد على صمود الدولة السورية وشعبها ضد العدوان الثلاثي، وقد أكدوا على دعمهم للقيادة السورية والنظام السوري السياسي الحاكم.

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وقد أعلنت القوات البريطانية والفرنسية والأمريكية عن قيامها بشن هجوم خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الموافق السبت على عدد من المواقع في الدولة السورية باستخدام صواريخ من بوارج بحرية.

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