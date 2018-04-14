خارجية العراق تعلن الهجوم على سوريا من قبل أمريكا وحلفائها أمر خطير جداَّ

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تابع موقع مصر 365 إعلان وزارة الخارجية التابعة لدولة العراق عن قلقها من العملية العسكرية الجوية التي شنتها أمريكا وبعض من حلفائها على الدولة السورية، واعتبرت دولة العراق هذا التصرف يعد أمر خطير جداَّ لما له من تداعيات على الأبرياء من المواطنين.

وقد شددت وزارة الخارجية العراقية على ضرورة الحل السياسي الذي يعمل على تلبية تطلعات السوريين، وأشارت إلى أن عملاً مثل هذا من شأنه أن يجر المنطقة بأسرها إلى تداعيات خطيرة جداَّ تهدد استقرارها وأمنها وتمتح فرصة للإرهاب من جديد للتمدد بعد أن كان قد تم دحره في دولة العراق على جانب تراجع العناصر الإرهابية داخل الدولة السورية.

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وقد أعلنت وزارة الخارجية العراقية دعوتها إلى عقد قمة عربية من أجل اتخاذ موقف واضح تجاه هذه التطور الذي يعد خطراً على المنطقة بأسرها.

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