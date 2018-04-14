إسرائيل تطلب من وزرائها عدم الحديث عن قصف الدولة السورية

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تابع موقع مصر 365 إعلان ديوان رئيس الوزراء في إسرائيل بنيامين نتنياهو بعض من التوجهات إلى وزراء الحكومة الإسرائيلية وقد طلب منهم بضرورة التزام الصمت وعدم التصريح بأي أحاديث إعلامية حول الضربة العسكرية الأمريكية التي تم توجيهها إلى الدولة السورية.

وقد أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلية أنه قد تم الإبلاغ بشكل رسمي عن موعد تنفيذ العملية العسكرية ضد الدولة السورية حيث تم اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة.

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وقد أعلنت الدولة الإسرائيلية رفع درجة الاستعدادات القصوى على الجبهة الشمالية تحسباً لأي تطورات من جانب الدولة الإيرانية أو حزب الله، فيما تم وصف مسؤول إسرائيلي أن القصف الذي تعرضت له الدولة السورية بأنه رسالة محور الشر.

وقد أعلنت وزارة الدفاع التابعة إلى الدولة السورية أن الدولة قد تعرضت على حوالي مائة وعشرة صاروخ، وقد استهدف نحو عشرة أهداف في دمشق ومحيطها، وقد أشارت إلى أن الدفاعات الجوية قد قامت باعتراض معظمها.

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