مواقع متخصصة: المجال الجوي السوري خالي تمام من الطائرات

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تابع موقع مصر 365 إعلان بعض المواقع المتخصصة في العمل على رصد حركة الطيران في جميع دول العالم عن خلو المجال الجوي التابع للدولة السورية من أي رحلات طيران، وكذلك تم الإعلان عن خلو جزء من المجال الجوي التركي والعراقي.

وقد يكون هذا بسبب العملية العسكرية الجوية الأمريكية والتي شاركتها فيها بعض من حلفائها في الدولة البريطانية والدولة الفرنسية على بعض مواقع عسكرية وبحثية داخل الدولة السورية.

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وقد أطلقت الدول الثلاث ما يقارب من مائة وعشرة صاروخ تم توجيه إلى أراضي الدولة السورية مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بحسب ما تم الإعلان عنه من قبل “وكالة الأنباء السورية”، وقد تم التأكيد أن معظم الصواريخ قد تم اعتراضها.

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