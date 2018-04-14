خبير يعلن الضربة العسكرية الثلاثية منحت قبلة الحياة للإرهاب داخل سوريا

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها خبير الإرهاب الدولي اللواء “رضا يعقوب” حيث أعلن قائلاً “إن الوضع في الدولة السورية متشابك ومعقد وشاذ، حيث أن هناك مصالح للدولة مترابطة تجعل المشهد مربكاً وغير مفهوم”.

وقد أضاف قائلاً “ما يحدث في الدولة السورية أشبه بما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية مع دول العراق، حيث أنها تسعى جاهدة من أجل تحويلها إلى بيئة حاضنة للجماعات الإرهابية من كل أنحاء العالم”.

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وأشار “إن الضربة الثلاثية التي قام بها كل من بريطانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية قد منحت قبلة الحياة للجماعات الإرهابية في الدولة السورية لكي تستعيد عافيتها من جديد في ظل محاولات الولايات المتحدة المستميتة من أجل إضعاف الجيش السورية ونظامه، وبالتالي فإن هذه الجماعات سوف تتنامى مرة أخرى داخل الأراضي السورية”.

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