بشار الأسد: الهجوم الأمريكي على سوريا لا يزيدنا إلا إصراراً على سحق الإرهاب

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أكدت الرئاسة السورية بقيادة الرئيس السوري “بشار الأسد” أنه قد أبلغ الرئيس الإيراني أن ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية من هجوم على سوريا صباح اليوم السبت ، لن يزيد الشعب السوري إلا إصراراً على محاربة الإرهاب في كل قطعة أرض في سوريا.

وكان رد الرئيس الإيراني على هذا الحديث، حيث أكد أن إيران مستمرة في دعم سوريا، مؤكداً أن ما قامت به الولايات المتحدة صباح اليوم من هجمات على سوريا لن تزيدها إلى تصميماً على محاربة الإرهاب الغاشم حتى تقضي عليه.

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