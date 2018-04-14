الخارجية تعلن الأزمة القطرية ليست على جدول أعمال القمة العربية بالدمام

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تابع موقع مصر 365 إعلان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد حيث أعلن إن القمة العربية المنعقدة في السعودية في الدمام قد انعقدت وسط تحديات كبيرة تشهدها المنطقة العربية، وقد أكد أن جميع القضايا العربية الشائكة سوف يتم مناقشتها على طاولة القمة العربية الحالية في ظل نقاش جميع القادة العرب التي تتسم بالصراحة والشفافية.

وأضاف أن الأزمة القطرية ليست على جدول أعمال القمة العربية المنعقدة في الدمام، وأشار أن وزراء الخارجية الأربعة قد عقدوا اجتمع وصدر عنهم بيان، ولكن على مستوى فعاليات القمة لا يوجد بند بهذا.

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وقد أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن موقف الدول العربية الأربعة مصر، والبحرين، والإمارات، والسعودية تجاه الأزمة القطرية واضح، والتمسك بالمطالب الثلاثة عشر على أن يتم تنفيذها هو الضرورة الأساسية من أجل إقامة علاقة طبيعية مع الدولة القطرية.

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