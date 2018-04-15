تعرف على حالة بشار الأسد بعد العدوان الثلاثي على بلاده

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تداولت الاخبار الصادرة عن احدى الصحف الروسية الصادرة اليوم الأحد الموافق 15 من أبريل، أن بعض المشرعون الروس قد تقابلوا مع بشار الأسد “رئيس سوريا”.

وقال احدهم أن لقاءهم مع بشار الأسد كان بناءً، وأنه في أفضل حالاته المزاجية.

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ووصف بشار الأسد الهجوم الغربي على سوريا ما هو إلا من الأعمال العدوانية، وأشاد بشار بالدفاع الجوي الروسي الصنع والذي ساعد في الصد على هذا الهجوم.

وقال احدى المسؤولين أن بشار قد قبل الدعوة الروسية لزيارة موسكو، وأكد هذا المسؤول على أن بشار لم يدخل في نقاش عن تزويد بلاده بأنظمة الدفاع الجوي الروسي.

ويُذكر أن فجر يوم أمس قامت أمريكا وفرنسا وبريطانيا بتوجه ضربات عديد على مواقع سورية هامة بعدد كبير من الصواريخ، ولكن لم تسفر عن استشهاد أي مواطن سوري، ولكن نتج عن هذا العدوان اصابة ثلاث اشخاص فقط.