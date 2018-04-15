ملك السعودية يستقبل عبدالله الثاني والسبسي بمقر القمة العربية الـ 29

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تابع موقع مصر 365 توافد القادة ورؤساء وزعماء العالم العربي إلى مقر القمة العربية التاسعة والعشرين والتي قد تم عقدها في المملكة العربية السعودية وبالتحديد في “مبنى الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي”.

وقد وصل إلى المملكة العربية السعودية من أجل حضور فعاليات القمة العربية ملك الأردن الملك عبدالله الثاني، ومندوب عن دول الجزائر، والباجي قائد السبسي رئيس تونس وكان في استقبالهم الملك “سلمان بن عبدالعزيز آل سعود”.

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ويجدر هنا الإشارة أن رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي والوفد الرسمي المرافق له قد وصل إلى المملكة العربية السعودية مساء أمس الموافق السبت من أجل المشاركة في فعاليات القمة العربية التاسعة والعشرين.

وتشهد فعاليات القمة العربية مناقشة عدد من القضايا ومن أهمها القضية الفلسطينية، والأزمة السورية والأزمة اليمنية والأزمة الليبية إلى جانب عرض مشكلات التداخل الإيراني في الشؤون العربية، كما سيتم مناقشة القضايا الدولية والإقليمية ودفع الجهود الدولية الهادفة إلى التصدي للإرهاب.

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