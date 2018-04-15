الرئيس السيسي يصل إلى الظهران لحضور فعاليات القمة العربية الـ 29

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تابع موقع مصر 365 وصول رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي إلى مقر انعقاد القمة العربية التاسعة والعشرين في مبنى الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي القائم في مدينة الظهران.

وكان في استقبال الرئيس المصري الملك “سلمان بن عبدالعزيز آل سعود” وولي عهده “محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود”، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

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وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وصل إلى المملكة العربية السعودية مساء أمس الموافق يوم السبت مع الوفد الرسمي المرافق له من أجل المشاركة في فاعليات القمة العربية.

قد توافد زعماء وقادة ورؤساء العالم العربي على مقر انعقاد القمة العربية التاسعة والعشرين في الظهران، ومن المقرر أن يتم مناقشة القضية الفلسطينية والأزمات السياسية في كلا من اليمن، وليبيا، وسوريا إلى جانب مناقشة مشكلات التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية في فعاليات القمة العربية.

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