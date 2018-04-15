السيسي: سوريا أرض عربية ولا يجوز أن تعالج مشكلاتها إلا وفقاً لرغبات شعبها

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي حيث أكد أن الدولة السورية هي أرض عربية ولا يجوز أن تعالج مشاكلها إلا تبعاً لرغبات شعبهاً، وأضاف قائلاً “آن الأوان لوقف نزيف الدم السوري”.

وقد تابع عبدالفتاح السيسي خلال كلمته التي ألقاها مساء اليوم أثناء مشاركته في فعاليات القمة العربية التاسعة والعشرين المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية، وأكد أنه لابد من مواجهة الأطماع الخارجية.

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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي “أن الأمن العربي القومي كل لا يتجزأ، وإن بلادنا ومنطقتنا تواجه أقوى أزمة منذ استقلالها”، ويجدر هنا الإشارة عن انطلاق فعاليات مؤتمر القمة العربية التاسعة والعشرين اليوم في الظهران السعودية وقد سلم عبدالله الثاني ملك الأردن رئاسة القمة العربية على المك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك السعودية.

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