اربيل العراقية تتعرض لهزة أرضية بقوة 4.4 ريختر

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تعرضت مدينة اربيل التابعة لإقليم كردستان العراقية لهزة أرضية، وتم تقدير قوته على مقياس ريختر (4,4) درجة.

وقد أصدر قسم رصد الزلازل التابع لمركز الانواء الجوية بيانًا عبر قناة “السومرية نيوز” وذلك اليوم الاثنين الموافق 16 من أبريل، وقالت : “إنه تم حدوث زلزال مركزه في أربيل”، ووضحت أن هذه الهزة الأرضية تبعد بمسافة سبعة عشر كيلو مترًا غرب دوكان بالسليمانية.

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وتابع قائلًا: مواطني أربيل والسليمانية والأماكن المجاورة قد شعروا بالزلزال”، وأشار إلى أنه لا توجد أي معلومة عن حدوث أي من الأضرار المادية.

وبالجدير ذكره أن معظم مدن العراق تتعرض لحدوث الزلازل والهزات الأرضية بين الوقت والأخر، نتج عن بعضها إلى قتل واصابة عدد من الأفراد العراقيين ولحقت الخسائر المادية في الأوقات الأخرى.