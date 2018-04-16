الرئيس السيسي يصل لمقر فعاليات درع الخليج المشترك بمشاركة القادة العرب

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تابع موقع مصر 365 وصول رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي إلى مدينة الجبيل من أجل المشاركة في فعاليات المناورة الختامية في “عملية تدريب درع الخليج المشترك”.

وقد حضر أيضا على مدينة الجبيل من أجل حضور فعاليات المناورة الختامية لدرع الخليج المشترك الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود العاهل السعودي وقادة ورؤساء العالم العربي المشاركين في فعاليات القمة العربية التاسعة والعشرين التي عقدت في الظهران.

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ويجدر هنا الإشارة أن فعاليات مناورة عملية تدريب درع الخليج المشترك يشارك فيها عناصر من الدول المشاركة ومنها طائرة اف 16 المصرية، وعناصر من الصاعقة البحرية، والصاعقة والمظلات.

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