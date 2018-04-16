العمل تعلن عن المهن والقطاعات التي تم توطينها بالمملكة العربية السعودية 2018

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أعلنت وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية عن المهن والقطاعات التي تم توطينها بالمملكة 2018 والتى اشتملت على عدد من المهن التي اقتصر العمل بها للسعوديين دون المقيمين وأعطت المغتربين فرصة أما بالبحث عن فرصة عمل آخرى أو بالعودة إلى بلادهم مرة آخرى وترك العمل، وأكدت وزارة العمل أن ذلك راجع إلى زيادة نسبة البطالة بين السعوديين وحاجتهم إلي فرصة عمل داخل وطنهم مما أضطر السعودية إلى سعودة المهن والقطاعات.

المهن والقطاعات التي تم توطينها بالمملكة 2018

أعلنت العمل عن قرارها الأخير حول إصدار قرار رسمي بـ سعودة المهن والقطاعات التى يعمل بها عدد من المغتربين وقصر العمل بها علي السعوديين وهم حوالى 12 قطاع على أن يتم توزيعها على ثلاث مراحل وهى:

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المرحلة الأولى من المهن والقطاعات التي تم توطينها بالمملكة 2018

هذه المرحلة سوف يتم قصر العمل بها للسعوديين بداية من العام الهجري 1440 وهي:

محلات بيع السيارات والدراجات النارية.

محلات بيع الملابس الجاهزة وملابس الاطفال.

المحلات الخاصة ببيع الاثاث المكتبى والمنزلى.

محلات بيع الأواني المنزلية.

المرحلة الثانية من المهن والقطاعات التى تم توطينها بالمملكة 2018

وهذه المرحلة سوف تكون بداية من 1440 -4 -1 وسوف يمنع كافة المغتربين منها ومعاقبة المخالفين لقرار التوطين

محلات الأجهزة الالكترونية

محلات النظارات

محلات الساعات

المرحلة الثالثة من المهن والقطاعات التى تم توطينها بالمملكة2018

محلات الأجهزة الطبية.

محلات مواد البناء والتعمير.

محلات السجاد بأنواعه.

محلات الحلويات.

محلات قطع غيار السيارات.

المهن والقطاعات التي تم توطينها رسميا

أصدرت المملكة في وقت سابق قائمة بالمهن والقطاعات التي تم توطينها وقصر العمل بها على مواطنيها من السعوديين والسعوديات في العديد من القطاعات من بينها قطاع الاتصالات والذي تم توطينه بنسبة 100% إلي جانب قطاع السياحة، وبيع التأشيرات، وأيضا قطاع الصاغة, الذي يعمل به نسبة كبيرة من الوافدين ، وبناء على هذا القرار تم ترحيل عدد كبير جدا من المغتربين لعدم حصولهم على فرصة عمل داخل المملكة.

إجراءات اتخذتها المملكة بعد قرار سعودة المهن والقطاعات

سهلت المملكة على الوافدين منعا لترحيلهم وتركهم لمصدر رزقهم بعد قرارها بخصوص المهن والقطاعات التي تم توطينها بالمملكة 2018 إجراءات تعديل المهن التي أصدرت قرار رسمى بـ سعودتها فسهلت على المقيمين أنه فى حال حصولهم على فرص عمل أخرى غير التي تم توطينها أنه بإمكانهم تغيير مهنتهم وذلك عن طريق الأتي:

أولا يقوم المغترب بطلب تغيير المهنة من السفارة التابعة لبلده

لابد من التأكد من صدور موافقة من مكتب العمل فى المملكة بتعديل المهنة

كما يجب عليه سداد رسوم تعديل أو تغيير المهنة والتى تقدر بحوالى 1000 ريال سعودي.