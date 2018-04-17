أنور قرقاش: غياب قطر عن القمة العربية صورة حقيقية لسياسة المكابرة

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قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش، أن عدم حضور أمير قطر عن القمة العربية التي عقدت أمس الأحد في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية، يعكس الصورة الحقيقة لسياسة المكابرة التي تتبعها قطر .

وأضاف “قرقاش”، في تغريدة له عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي، “تويتر”، الاثنين، إن عدم حضور أمير قطر لفعاليات قمة الظهران ما هو إلا نتيجة طبيعية ومؤسفة، لنهج المكابرة الذى تتبعه الدوحة منذ بدء أزمتها، و اختفت الحكمة وهو ما ستستمر معه حالة العزلة والتهميش، ولن يأتى الحل عن طريق الإعلام وشركات العلاقات العامة والولاءات المشتراة.

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وقد أكد “قرقاش” أمس الأحد أن قمة الظهران جاءت في وقت هام وخطير للغاية تمر به الأمة العربية، لا سيما وأن الحاجة ضرورية في هذه الظروف الاستثنائية للم شمل الأقطار العربية وتفعيل عملهم المشترك.

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