ولي عهد الكويت يغادر إلى أمريكا لإجراء فحوص طبية روتينية اليوم

Advertisements

تابع موقع مصر 365 إعلان وكالة “كونا” للأنباء الكويتية عن توجه ولي عهد الكويت “نواف الأحمد الجابر الصباح” إلى الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الموافق الثلاثاء من أجل إجراء بعض من الفحوص الطبية.

ويجدر هنا الإشارة أن ولي عهد الكويت الشيخ “نواف الأحمد الجابر الصباح” هو شقيق أمير الكويت الشيخ “صباح الأحمد الجابر الصباح”، ويبلغ من العمر ثمانين عاماً قد خضع لإجراء جراحة بسيطة في الظهر خلال عام 2013 في الدولة الألمانية، وقد أصبح ولي عهد الكويت خلال عام 2006.

Advertisements

أقرا المزيد التموين تعلن عن مد فترة “أهلاً رمضان” حتى 16 مايو في المحافظات