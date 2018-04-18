الاستعلام عن المخالفات المرورية بالمملكة برقم الهوية عبر أبشر المرور

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الاستعلام عن المخالفات المرورية بالمملكة, الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية ، في محيط تطويرات خدمات أبشر المرور عبر مدخل وزارة الداخلية ، تسعى المملكة من وقت لآخر تخفيف الأحمال والعبء على مواطنيها والمقيمين في المملكة، حيث أطلقت مدخل أبشر خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم الهوية داخل المملكة، مثل الكثير من الخدمات الأخرى عبر البوابة الإلكترونية المخصصة بخدمات المرور أبشر.

الاستعلام عن المخالفات المرورية بالمملكة

خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر مدخل أبشر ، المبتغى منها هو علم مخالفات المرور على قائدي السيارات، حيث تتوافر تلك الخدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة، ويمكن عن طريقها علم مخالفات المرورية المدونة على المستعلم أو أي من أشخاص عائلته، أو أحد الأشخاص المكفولة لديه.

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يمكن الاستعلام عن مخالفات المرور بعد الدخول إلى موقع وزارة الداخلية البوابة الإلكترونية ، ثم تقوم بكتابة المعلومات المطلوبة قبل الاستعلام عن مخالفات وهي:

رقم الهوية.

العدد المشهود.

الاستعلام عن المخالفات المرورية بالمملكة عبر أبشر المرور

تَستطيع استعلام المخالفات المخصصة بك أو بأحد أشخاص عائلتك عن طريق مدخل وزارة الداخلية ، أبشر المرور عبر وصلة استعلام المخالفات المرورية ، بعد كتابة المعلومات الماضية قم بالكبس على كلمة عرض لمعرفة تفاصيل المخالفات المرورية.

وعلى المنحى الآخر، وعبر أبشر الجوازات يمكن الاستعلام عن صلاحية الإقامة ، حيث يمكن للمواطن أو المقيم في المملكة من علم ميعاد اختتام معيشته بها ويعمل على تجديدها عن طريق الجوازات المملكة العربية السعودية.

إضافة إلى هذا، ومن خلال أبشر يمكن التأكد من صلاحية الهوية برقم الهوية ، والتي عن طريقها يمكنه السفر إلى أي من دول مجلس التعاون الخليجي.

ومن ضمن خدمات أبشر هي خدمة الاستعلام عن أهلية شعيرة الحج أو الاستعلام العام عن أحقية القيام بالحج ، ومن خلالها يمكن للمستعلم سواء مواطن أو مقيم علم ما إن كان بإمكانه أداء فريضة فريضة الحج أم لا لذلك العام.