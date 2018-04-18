شروط تجديد بطاقة الهوية السعودية والمميزات الجديدة لبطاقة الهوية الوطنية

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شروط تجديد بطاقة الهوية السعودية، محددات وقواعد تحديث البطاقة الشخصية، حيث أفاد قطاع الأوضاع المدنية بوزارة الداخلية أن هناك محددات وقواعد حديثة في عملية تحديث البطاقة الشخصية إلى الجيل الثالث، وتم إطلاق بطاقة الهوية الشخصية الخميس الماضى، وأتى التصميم المخصص بالبطاقة استنادا لمعايير قياسية معتمدة من المنظمة الدولية لقطاع الطيران المدنى.

شروط تجديد بطاقة الهوية السعودية

فقد ذكرت وزارة الداخلية قطاع الأوضاع المدنية عبر حسابها المعترف به رسميا بموقع “تويتر”، أنه من المستحيل تحديث بطاقة الهوية الشخصية سارية الصلاحية إلى الجيل الثالث، سوى في أثناء 6 شهور قبل اختتام صلاحيتها، فهذه محددات وقواعد تحديث تحقيق الشخصية السارية.

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مميزات تجديد بطاقة الهوية السعودية

ويمتاز الإنتاج الثالث من بطاقة الهوية الشخصية بالمزيد من الإمتيازات التي تضمن له أعلى جدارة بما يناسب مقاييس الأوضاع المدنية.

1 – التوزيع المثالي للمعلومات الشخصية المخصصة بحامل البطاقة والتصميم الأنيق هو أهم ما يميزها.

2 – الحفظ الآمن للمعلومات والمعلومات الشخصية لحاملها.

3 – انفرادها بشريحة فطنة لا تلامسية تحوي على معلومات سجل العائلة، والرخصة، وبيانات جواز السفر المخصص.

4 – احتمالية إضافة البيانات الصحية الرئيسية لحامل بطاقة الهوية الشخصية.

5 – إضافة إلى ذلك أن بطاقة الهوية الشخصية الحديثة تدعم اللغتين اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

6 – استعمال مواد مقاومة لعملية تلف البطاقة وأعلى مقاييس الدفاع من عملية التزوير بها، وأفضل التقنيات الجديدة.

تدشين بطاقة الهوية الوطنية

وربما تم إطلاق الجيل الثالث من بطاقة الهوية المملكة السعودية الخميس السالف من قبل صاحب السمو الأمير “عبد العزيز بن سعود نايف” وزير الداخلية في مكتبه الشخصي بمكان ديوان وزارة الداخلية، وصرح وزير الداخلية حرص خادم الحرميين الشريفين ونائب قائد مجلس الوزراء وولي العهد وزير الحماية صاحب السمو الأمير “محمد بن سلمان” على إدخار وتقديم أرقى سبل الخدمات للمواطنين والمقيمين بالدولة.

وايضاً استعمال أجدد وسائل التقنية التي تضمن سرعة إتمام الممارسات بطاقة تحقيق الشخصية الحديثة، بسهولة ويسر ووفقا لمعايير الأمن، وحضر صاحب السمو الأمير “بندر بن عبد الله” معاون وزير الداخلية، والأمير “عبد العزيز الهوريني” قائد أمن الجمهورية، والدكتور “ناصر داوود” وكيل الوزارة، عملية الافتتاح الخميس الماضى وعدد هائل من مسئولين وكبار الجمهورية، كما نوهت “المديرية العامة للجوازات” أن بطاقة الهوية الحديثة تصنع من مادة البولي كربونيت، وتمتاز البطاقة بتوزيع منطقي لبيانات حاملها، ومظهر أنيق ومطابقة لمعايير منظمة الطيران المدني، وأنها مدعومة باللغة العربية واللغة الإنجليزية، كما أن طباعة المعلومات تم حفرها بالليزر.