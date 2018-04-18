أبشر الجوازات.. الاستعلام عن صلاحية الإقامة في السعودية برقم الهوية عبر بوابة أبشر

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الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الهوية، سواء كان مواطن سعودي أو مقيم بالمملكة تقوم وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية في سعي مشكور لها، بتقديم خدمات إلكترونية تفيد المدنيين والوافدين أيضًا من خلال معلومات متعددة دونما الذهاب إلى الهيئات الرسمية المتخصصة، فمن خلال شبكة الإنترنت يقدم موقع وزارة الداخلية تلك الخدمات الإلكترونية المتطورة ذات الطابع الفعّال، والتي لا يفتقر الفرد فيها سوى لضغطة زر للحصول على مختلَف الخدمات الإلكترونية المرغوب الاستعلام عنها.

الاستعلام عن الإقامة برقم الهوية

خدمة أبشر الجوازات المملكة السعودية تعد أكثر خدمات المديرية العامة للجوازات أهمية من خلال الإنترنت، حيث تعمل على ترقية معدل تأدية المنظومة العامة للجوازات داخل المملكة، حرصًا من الوزارة على تقديم سبل السكون واليسر لجميع المقيمين بالمملكة، ومن أبرزها الاستعلام عن الإقامة برقم الهوية .

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فيما يتعلق بـ الاستعلام عن الإقامة برقم الهوية للمقيمين بالمملكة، فقد أعطت وزارة الداخلية مدة قدرها تسعين يومًا، للمخالفين لقانون العمل والإقامة وأمن الحدود، هذا لتعديل الأوضاع القانونية التي ينتهجونها، وهذا تحت مظلة برنامج وطن بدون مخالفات، والتي أتت لتصحيح أحوال الأيدي العاملة الوافدة واستكمال تأشيرة خروج أو ذهاب وعودة لهم.

تجديد الإقامة قبل انتهاء المدة

خاطبت المديرية العامة للجوازات جميع من يقيم بالمملكة دعوة إياهم بسرعة تحديث الإقامة قبل انتهائها في الوقت الإضافي المحددة، ونصحت وزارة الداخلية جميع أصحاب العمل حرصًا منها على مصلحتهم، سرعة الاستعلام عن صلاحية الإقامة المخصصة بالعاملين معهم، ومن ثم التحديث لهم على أسرع ما يمكن عن طريق مدخل أبشر الجوازات المملكة السعودية.

أما عن كيفية استعلام عن إقامة برقم الهوية عبر أبشر الجوازات والتأكد من صلاحية الإقامة فيمكن إتباع الآتى: 1- الدخول الي بوابة “أبشر” الإلكترونية.

2- تأسيس حساب حديث.

3- الضغط على رمز الاستعلامات الإلكترونية.

4- الضغط على رمز الجوازات.

5- اختيار الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الهوية. وتجدر الإشارة أن المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية قد وضعت جزاءات شديدة للمقيمين على أراضيها، وهذا في وضعية ثبوت عدم حملهم الهوية الوطنية عقب الاستعلام عن الإقامة برقم الهوية للوافدين والمقيمين وهويتهم.