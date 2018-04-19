طريقة التسجيل في برنامج دعم حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية

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التسجيل في برنامج دعم حساب المواطن, برنامج حساب المواطن يهدف إلى حراسة المدنيين أصحاب الدخول الهابطة من النفوذ الذي يطرأ على حياتهم حصيلة الإصلاحات، فسوف يكون لهم تعويض نقدي عادل يتغاير باختلاف عدد العائلة وعلى حسب مستوى الاستهلاك الرشيد لها، وسيتم دفع ذلك التعويض قبل البدء في أي إصلاحات هيكلية قد تمس المدنيين، لهذا أفاد السيد ماجد العصيمى المشرف على قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنه تم فتح باب الالتحاق عن طريق البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن, تعد تلك البوابة هي الأسلوب الوحيدة للمتقدمين لتقديم بياناتهم ومستنداتهم المطلوبة.

التسجيل في برنامج دعم حساب المواطن

المستندات المطلوبة للتسجيل فى برنامج دعم حساب المواطن

تقديم تحقيق الشخصية وكارت الأسرة.

تقديم بيانات وافية وصحيحة عن طبيعة الشغل والراتب.

تقديم بيانات عن الدخل الإضافى الذي يحصل عليه المتقدم على شكل مساعدة من الجمهورية.

تقديم إشعار عن دخل الزوجة إذا كانت تعمل.

تقديم رقم حساب بنكي، وينبغي أن يكون ذلك الحساب مفعل.

يلزم ألا يتخطى مرتب المتقدم عن 20 ألف ريال

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.يمكنه أن يتقدم للبرنامج كل من الطالب الذي يقطن بمفرده شرط امتلاكه لبطاقة أحوال، والمواطن الذي لا يعمل، والموظفين في القطاع الحكومي والقطاع المخصص، يتعامل برنامج حساب المواطن مع 144965 مستند مقدمون لأثبات الأهلية للمسجلين، وفي وضعية ثبوت عدم الأهلية يمكنه المدون أن يتقدم باعتراض عن طريق البوابة الإلكترونية للبرنامج، أثناء 3 أشهر من بعد صدور المرسوم، ويمكنه استكمال الحصيلة أيضا عن طريق البوابة، وفي وضعية موافقة الاعتراض وإثبات أهلية المدون، سيتم دفع العون بأثر رجعي عن المدة التي صدر فيها المرسوم حتى تاريخ صدور موافقة الاعتراض بحد أقصى 5 أشهر، وإذا لم يقوم المدون بتقديم اعتراضه أثناء مرحلة الـثلاثة أشهر، فله احتمالية الريادة بطلب حديث عن طريق البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وربما نصح برنامج حساب المواطن أى فرد يقوم بإدخال معلومات غير صحيحة رغبة منه في النفع من ذلك البرنامج، وربما هدد هؤلاء الأفراد بالعقوبة التي تبلغ إلى الحبس 5 سنين وغرامة 500 ألف ريال، كما سوف يتم استرداد ما حصلوا عليه من مساندة نقدى، نحو تقديمك في ذلك البرنامج احرص على أن تكون جميع المعلومات والمستندات صحيحة على الإطلاق، وعند حدوث أي تحول في حالتك الاستثمارية أو الاجتماعية أو المالية أنت أو الأفراد التابعين لك أحرص على تجديد بياناتك لحظياً، وأعلم بأنه سيتم الاستجابة إلى طلبك بالموافقة أو الرفض بعد التأكد من المعلومات ومقارنتها بلوائح وضوابط البرنامج.