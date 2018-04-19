’’الجوازات’’ تعلن عن الفئات التى لا يمكنهم تجديد رخصة الإقامة وعقود العمل داخل المملكة

Advertisements

الفئات التى لا يمكنهم تجديد رخصة الإقامة وعقود العمل داخل المملكة, قامت المملكة السعودية حديثاً بسعودة عدد مهن سعودية وإحلال المدنيين محل الوافدين في العديد من الوظائف، وهذا من أجل إدخار فرص عمل للمواطنين والتخلص من إشكالية البطالة، مشيراً أن هذا يتم عن طريق سياسة حديثة تطبقها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات المملكة العربية السعودية.

الفئات التى لا يمكنهم تجديد رخصة الإقامة وعقود العمل داخل المملكة

فقد ذكرت الجوازات المملكة السعودية أن إيقاف تحديث رخصة العمل وتحديث الإقامة قد أشتمل على خمس فئات من الوافدين وهم ممثلين فى:

Advertisements

الوافدين الذين أمضوا مرحلة كافية وفي ذلك الحين أقر في وقت سالف أنه بعد سن محدد لا يمكن الإستمرار في الإقامة.

الفئة الثانية مخالفة أنظمة العمل

الفئة الثالثة الوافدين الذين تم توطين مهنهم.

الفئة الرابعة الوافدين الذين تم إتمام عقود عملهم من قبل المؤسسات التي يعملون بها.

الفئة الخامسة وهي فئة الوافدين المرحلين من المملكة لأسباب أمنية.

وزارة العمل تعلن عن المهن التي تم توطينها

فقد شدد “خالد أبا الخليل” المتحدث الرسمى باسم وزارة العمل، أن هناك عدد من المهن والأنشطة سوف يتم توطنها طليعة عام 1440 هجرياً، وهذا ليقتصر العمل فيها على المدنيين فقد وهي:

منافذ البيع في محلات النظارات.

منافذ البيع في متاجر الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية.

منافذ البيع في متاجر المركبات والدراجات

منافذ البيع في متاجر الأجهزة والمعدات الطبية.

منافذ البيع في متاجر الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهزة.

منافذ البيع في متاجر الأجهزة الكهربائية.

منافذ البيع في محلات بيع الحلويات.

منافذ البيع في محلات الساعات.

منافذ البيع في محلات في قطع غيار المركبات.

منافذ البيع في محلات في مواد التشييد والإعمار.

منافذ البيع في متاجر السجاد بجميع أشكاله.

منافذ البيع في متاجر الأواني المنزلية.