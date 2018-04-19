وظائف وزارة الصحة بالمملكة 1439 عبر نظام التوظيف الإلكتروني

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وظائف وزارة الصحة بالمملكة 1439 , أفصحت وزارة الصحة عن برنامج التشغيل الذاتي عبر سيستم التوظيف الإلكتروني ومن أثناء حساب وزارة الصحة المملكة السعودية المخصص علي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن فتح باب التقديم علي عدد من وظائف الصحة الخالية للمواطنين السعوديين لاغير من الرجال والنساء في عدد من التخصصات، استناداً للشروط والمؤهلات المطلوبة، ونعرض علي سيادتكم تفاصيل الوظائف الصحية الحديثة بالمملكة.

وظائف وزارة الصحة بالمملكة 1439

قامت وزارة الصحة المملكة العربية السعودية بدعوة المدنيين من راغبي الريادة علي وظائف الصحة، ممن يحملون المؤهلات المناسبة للوظائف المُعلن عنها، الاشتراك في مدخل وزارة الصحة التشغيل الذاتي الإلكترونية، ونرفق لكم وصلة تقديم الوظائف المباشر للانضمام، في التخصصات الآتية: طبيب مقيم أسنان – أخصائي غير طبيب – صيدلي، أما فيما يتعلق للشروط المطلوبة للتقدم علي تلك الوظائف، فقد تمثلت محددات وقواعد التقديم في القادم:

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اللياقة البدنية والكشف الطبي.

الإعداد والتدريب الأكاديمي حسب التخصصات.

التصنيف المهني من هيئة التخصصات الصحية قائمة وفعالة.

تخطّي الامتحانات والمقابلة الشخصية.

وظائف وزارة الصحة برنامج التشغيل الذاتى

تم الإشعار العلني عن فتح باب الموافقة للتقديم علي وظائف وزارة الصحة المملكة العربية السعودية، وسوف يتم فتح باب الالتحاق والقبول علي الوظائف عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

وتهدف وزارة الصحة إلي تقصي مشاهدة مستقبلية عن طريق ما تتضمنه من سياسات ومشروعات، وتعمل علي الرعاية الصحية التامة من مختلَف النواحي بأعلي المعدلات الدولية، وتسعى إلي تأدية الرسالة المنوطة بها، وتعزيز الصحة العامة، وتقديم مختلَف السبل للوقاية من الأمراض.

ومن أثناء الوزارة، يتم وضع اللوائح والقوانين التي تنظم القطاع الصحي العام والخاص، وتقوم برصد أدائه، ومع هذا فهي لا تغفل المنحى البحثي والتمرين الأكاديمي والمجالات المخصصة بالاستثمار الصحي.

وتعتمد وزارة الصحة بالمملكة علي العديد من قيم ومبادئ رئيسية، تحكم بها الشغل في جميع المرافق التابعة لها، وتتمثل تلك القيم في الشراكة المجتمعية، والمريض أولاً، والعدالة، والمهنية، والجودة، والأمانة والشفافية، والمبادرة والإنتاجية، والعمل كفريق واحد.

وربما وضع العون الفني رقماً خاصاً للتواصل مع فريق العون عن طريقه، وللاستفسارات أو المشكلات التي تجابه المتقدمين نحو دخول الموقع يرجي الاتصال بالرقم الأتي 2125555 تحويله 4818، عن طريق نسق التوظيف الإلكتروني علي برنامج التشغيل الذاتي .

تخصصات وزارة الصحة

تضمنت وظائف الصحة المعلن عنها، عدد من التخصصات تمثلت في، صيدلي- أخصائي قبالة- أخصائي تروية قلب- أخصائي أشعة قسطرة قلب- أخصائي تأهيل علاج بالعمل- أخصائي أشعة غير طبيب- أخصائي بصريات غير طبيب- أخصائي تخدير غير طبيب- أخصائي تعقيم غير طبيب- أخصائي تغذية غير طبيب- أخصائي تمريض غير طبيب- أخصائي عمليات غير طبيب- أخصائي مختبر غير طبيب- أخصائي وبائيات غير طبيب- أخصائي أطراف صناعية، أخصائي علاج نووي- أخصائي تقنية أسنان غير طبيب- أخصائي تأهيل حرفي غير طبيب- أخصائي أجهزة طبية غير طبيب- أخصائي أطراف صناعية غير طبيب- أخصائي تغذية علاجية غير طبيب- أخصائي جودة صحية غير طبيب- أخصائي صحة عامة غير طبيب- أخصائي علاج تنفسي غير طبيب- أخصائي علاج طبيعي غير طبيب- أخصائي علاج وظيفي غير طبيب، أخصائي فيزياء طبية غير طبيب- أخصائي تقنية قلب غير طبيب– أخصائي تثقيف صحي غير طبيب- أخصائي معالجة سمع غير طبيب- أخصائي معلوماتية صحية غير طبيب- أخصائي صحة ورعاية فم وأسنان غير طبيب- أخصائي مساعد طبيب أسنان غير طبيب- أخصائي مساعد طبيب أسنان غير طبيب- أخصائي إسعاف وطب طوارئ غير طبيب. ويتطلب الاشتراك منك أولاً إدخال المساحة التي ترغب في أن تتقدم عليها، وتحتوي العديد من أنحاء عليك اختيار المساحة التي ترغب بها من القائمة المنسدلة، وتتضمن علي تلك القائمة من الأنحاء: (القصيم، المساحة الشرقية، نبش الباطن، الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، مكة المكرمة، الأحساء، الباحة، الجوف، الحدود التابعة للشمال، المدينة المنورة، بيشة، تبوك، جازان، حائل، صعب، نجران، الطائف، جدة، محافظة القريات، القنفذة، وزارة الصحة). ثم بعد هذا يجيء الاختيار الثاني وهو المؤهلات المطلوبة، وعليك اختيار درجة أو نوع المؤهل سواء كان بكالوريوس أو ماجستير، ثم اختيار التخصص من القائمة المنسدلة والتي تضم 35 تخصصاً تم ذكرهم أعلاه، ثم اختيار الجنس سواء أوضح أم أنثي.