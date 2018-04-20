طريقة التسجيل في بوابة التعليم الوطنية ’’عين’’ معلمين ومعلمات وطلاب

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التسجيل في بوابة التعليم الوطنية عين, مدخل عين الوطنية ، التي وفرتها وزارة التعليم السعودي والتي تعتبر إحدى الحلول المتطورة لتقديم افضل الخدمات الإلكترونية على شبكة الإنترنت حيث يستفيد منها شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بجهاز الوزارة وكذلك الطلبة والطلبات حتى يستفيدوا من مختلَف الخدمات للوصول إلى حصائل المرتبطة بالدراسة والتدريس.



التسجيل فى بوابة التعليم الوطنية عين

يوفر نظام مدخل عين الوطنية التعليمية الكثير من الخدمات التي تعين التلاميذ على المذاكرة من حيث يستطيعون الاستحواذ على المناهج والدروس من خلال حلقات مقيدة تشمل مختلَف المواد الدراسية بالإضافة أنها تطرح الكثير من الأسئلة والاختبارات لكل مادة عن طريق ذلك النص سوف نرفق لحضراتكم وصلة نظام عين لخدمات المدرس والطالب السعودي تابعونا.

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نظام عين لخدمات المعلم والطالب

بإمكان المدرسين والمدرسات والموظفين بالقطاع الإداري الاطلاع على المدفوعات الشهرية ومعرفة مواعيد استلام العلاوة السنوية والحوافز والبدلات والعديد من التفاصيل المرتبطة بالراتب، حيث يمكن لأى معلم أو معلمة عاملين بالمدارس أو الإداريين العاملين بالمديريات التعليمية الرسمية المملكة العربية السعودية الاشتراك عبر الموقع المعترف به رسميا عن طريق الدخول عبر موقع عين لخدمات المعلم عن طريقه يمكنه إلحاق دخول أو إنشاء حساب حديث إلكترونيا ، أو عن طريق الولوج على نفس بيانات نظام نور المركزى.

حرصا منا على توفير وقت سيادتكم سوف نوضح لكم خدمات المدرسين على نظام عين لخدمات المعلم حتى يمكنه من منسوبي التعليم الاشتراك على البوابة الإلكترونية التابعة إلى وزارة التعليم السعودي من أجل النفع من خدمات الموقع المعترف به رسميا من هنا.

وزارة التعليم المملكة السعودية كما نعلم تقدم أطلقت الكثير من المواقع التابعة لها مثل نظام نور ونظام فارس ونظام مكن والعديد من الأنظمة التي يستفيد بها مختلَف المعلمون بداخل الأراضي الحجازية لأجل أن تعيين مختلَف شاغلي الوظائف التعليمية، كما توفر كذلك الوزارة مختلَف السبل والوسائل لأجل أن يشعر كل طالب أو مدرس أو ولى أمر بتوفير الراحة لهم .

مدخل عين الإلكترونية يضم أكبر بنك معلوماتي داخل المملكة العربية السعودية والذي يقدم افضل البيانات التعليمية عن طريق النفع من الدروس والمواد التعليمية وأيضا يقدم خدمة مستحدثة أخرى وهي تقديم خدمة التوصيل المقررات الدراسية الى مختلَف المدارس الرسمية والأجنبية وباقي المجمعات التعليمية حتى يوفر الوقت والجهد على جميع التلاميذ وأيضاً المدرسين .